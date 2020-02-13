Tarihi Taş Yol buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Taş Yol buz tuttu - Son Dakika

Tarihi Taş Yol buz tuttu

17 dakika önce

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisi ile buz tuttu.

Tarihi Taş Yol buz tuttu, System.String[]

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisi ile buz tuttu. Çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan Taş Yol bu görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor.

Erzincan kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu. Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor. Yapımı ilkel şartlar kullanılarak 132 yıl süren 8 kilometrelik yol tünelleriyle ve uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alırken, uzun yıllardır Kemaliye'de yaşayan 85 yaşındaki Nurettin Erdal, 50 yıl öncesine kadar böyle bir soğuk hava görmediğini belirterek, "En son 50 yıl önce bu yolun buz tuttuğunu görmüştüm" diye konuştu.


Kemaliye, Sibirya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor
İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin Liseli Umutcan, kardan ev yaptı

Son Dakika Haberleri
07:44 Defne Samyeli'nin ihanet çıkışına Cem Yılmaz'dan olay gönderme: Sen bizi dostlarımızdan koru
07:41 Ebru Destan boşandı mı? Destan'dan samimi açıklamalar
07:41 İrem Derici: Telefonumdaki fotoğraflar ortaya çıksaydı...
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 08:56:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Taş Yol buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]