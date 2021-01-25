'Tarihi taş yol' buz tuttu - Son Dakika

'Tarihi taş yol' buz tuttu

25.01.2021 06:00

'Tarihi taş yol' buz tuttu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisi ile buz tuttu.

'Tarihi taş yol' buz tuttu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisi ile buz tuttu. Çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan Taş Yol bu görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor.

Erzincan kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu. Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor. Yapımı ilkel şartlar kullanılarak 132 yıl süren 8 kilometrelik yol tünelleriyle ve uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alırken vatandaşlar, "Son günlerde hava çok soğuk. Buz sarkıtları oluştu" dedi.

'Tarihi taş yol' buz tuttu
'Tarihi taş yol' buz tuttu
'Tarihi taş yol' buz tuttu
'Tarihi taş yol' buz tuttu

Erzincan, Kemaliye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Tarihi taş yol' buz tuttu - Son Dakika


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