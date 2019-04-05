Tarihi Taşınmada Aprondaki Son Yoğunluk Kule'den de Görüntülendi

Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan
'dan itibaren kapanacak olan, taşınma işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiği Atatürk Havalimanı
apronu son yoğun günlerini yaşıyor. Aprondaki son yoğun uçak trafiği, Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden de görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'ndan 45 saatlik tarihi taşınma süreci bugün saat 03: 00'da başladı.Taşınma çalışmalarının devam ettiği, yıllarca Türkiye
'nin dünyaya açılan en önemli kapısı olan Atatürk Havalimanı uçak yoğunluğu ile de dikkat çekiyordu. 1500 uçağın iniş ve kalkış yaptığı günlerin de yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda uçak yoğunluğu manzaraları yarından itibaren tarihe karışacak. Taşınma sürecinde THY
'nin 158 uçağı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na yolcusuz olarak intikal edecek. 7 Nisan saat 00: 00'dan itibaren Atatürk Havalimanı'nın saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.7 Nisan'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; "ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri uygulanacak.
THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN KULE'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Apronda yaşanan son yoğun uçak trafiği, Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden de bugün görüntülendi. Türk Hava Yolları
Genel Müdürü Bilal Ekşi
de Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından Ekşi, "Yıllardır uçuşlarımızın kahrını çeken hava trafik kontrol ve yaklaşma kuleye teşekkür ve veda ziyareti yaptık" açıklamasını yaptı. Her yıl ağırladığı yolcu sayısı ve tüketim rakamlarıyla Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet veren Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuş Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan saat 02: 00'deki İstanbul- Singapur
uçuşu olacak. 7 Nisan 2019 saat 00: 00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım-onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.(Fotoğraflı) - İstanbul