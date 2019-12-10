Tarihi taşlar yerini aldı

1883 yılında yapılan Posof Cami'inin şadırvanının üstündeki taş yeniden yerini buldu.



Cami civarında ki tadilatlardan dolayı eski şadırvan yıkılınca şadırvanın üzerinde ki tarihi kayıtlı taş da indirildi. Yıllarca kaybolan taş nihayet bulunarak kaymakamlık lojmanının bahçesinde saklandı. Yapılan çalışmanın ardından tarihi taş olması gereken yerine konuldu.



Posof Merkez Cami'inin yanına konan 1926 yılında yazıldığı belirtilen tarihi taşta "Cumhuriyet güneşi her ufukta parlamaz. O güneşin doğduğu iller, şendir ağlamaz" yazısı yer alıyor. - ARDAHAN