Tarihi tatlıcı kandil simidinin hikayesini ve kültürünü anlattı - Son Dakika

Tarihi tatlıcı kandil simidinin hikayesini ve kültürünü anlattı

10.03.2021 10:58
Tarihi tatlıcı kandil simidinin hikayesini ve kültürünü anlattı, System.String[]

Kandil gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidinin toplumda çok önemli bir yeri olduğunu belirten İstanbul'un 157 yıllık tatlıcısı Hafız Mustafa'nın sahibi Avni Ongurlar bu özel lezzetin geçmişini ve kültürünü anlattı.

Kandil gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kandil simidinin toplumda çok önemli bir yeri olduğunu belirten İstanbul'un 157 yıllık tatlıcısı Hafız Mustafa'nın sahibi Avni Ongurlar bu özel lezzetin geçmişini ve kültürünü anlattı.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelmeyi başaran 157 yıllık Hafız Mustafa markasının Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Miraç Kandili münasebetiyle kandil simidinin hikayesini anlattı.

Kandil simidinin geleneğinin Türklere özgü olduğunu belirten Avni Ongurlar, "Türkler, Selçuklulardan beri mübarek gün ve geceleri kutlamışlar. Kandil yakılarak camilerin aydınlatılması ise II. Selim dönemine (1566-1574) denk gelmektedir. 16'ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. İstanbul'un tatlıcıları ve fırınları 1800'lerden beri kandil simidi yapmaktadır ve bu şehrimizin önemli bir geleneğidir. Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte, kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir" şeklinde konuştu.

Kandil simidinin kendine has özellikleri olduğunun altını çizen Ongurlar, "Kandil simidi yapıldığı gün taze şekilde tüketilmelidir. Ağızda dağılması günlük ve iyi olduğunu gösterir. Eskilerin tabiriyle yapısı kıyır kıyır olmalıdır. Kandil simidi yapılırken mutlaka mahlep kullanılmalıdır. Kutuyu açtığınızda kırık simitler varsa o simidin taze olduğunu gösterir" diye konuştu. - İSTANBUL

Tarihi tatlıcı kandil simidinin hikayesini ve kültürünü anlattı

Miraç Kandili, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi tatlıcı kandil simidinin hikayesini ve kültürünü anlattı - Son Dakika


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