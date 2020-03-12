Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.

Tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tebriz Esnaf Odası Başkanı Habib Haşimi, "Tebriz Çarşısı, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemi için bugün ve yarın kapalı olacak." dedi.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, 2010'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. 40 meslek dalının icra edildiği tarihi çarşıda 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor.

İsfahan'da tarihi mekanlar ziyarete kapatılacak

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İsfahan Kültürel, Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Feridun Allahyari, Nevruz Bayramı tatilinde (19-23 Mart) kentin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyarete kapatılacağını açıkladı.

Allahyari, söz konusu uygulamanın Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca hayata geçirildiğini aktardı.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.

Tebriz, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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