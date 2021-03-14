Tarihi Terme Pazar Camisi ahşap mimarisiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Tarihi Terme Pazar Camisi'nin geç Osmanlı dönemi ahşap mimarisinin en nadide örneklerinden biri olduğu bildirildi.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihi Terme Pazar Camisi'nin, bitişiğindeki türbe ve avlusundaki üç buçuk asırlık çınar ağacıyla tarih, doğa ve kültürün bir arada harmanlandığı Terme ilçesinin müstesna yapıları arasında yer aldığı belirtildi.

Paylaşımda, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kısa süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanan caminin 1840'lı yıllarda yapıldığı, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıdığı vurgulandı.