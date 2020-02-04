Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor - Son Dakika

Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor

6 saat önce

Ortahisar Belediyesi'nin şubat ayının ikinci meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yönetiminde gerçekleştirildi.

Tarihi tescilli bina Gençlik Kütüphanesi oluyor, System.String[]

Ortahisar Belediyesi'nin şubat ayının ikinci meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yönetiminde gerçekleştirildi.


Meclis oturumunda Proje Etüt Müdürlüğü'nden gündem dışı olarak gelen daha önce Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tescilli tarihi binanın Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde Gençlik Kütüphanesi olarak düzenlenmesine yönelik madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.


Gençlik Kütüphanesi'nin seçim vaatleri arasında yer aldığını belirten Başkan Genç, "Bu tür binaların şehrimizde sayılarının artması lazım. Pazarkapı'da restorasyonunu yaptığımız bir tarihi binayla ilgili de bu yönde girişimlerimiz olacak. Bununla ilgili açıklamayı zamanı geldiğinde yapacağım" dedi.


Konuyla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Hoş binanın merkezi konumda olması hem de mevcut kütüphane ihtiyacının karşılanması açısından böyle bir projenin tasarlandığını söyledi. Hoş, "Büyük postanenin karşısında tescilli tarihi binamız var. Daha önce İskenderpaşa İlkokulu olarak kullanılıyordu. Ondan önce de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılıyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz eski kaymakamlık binamıza taşınınca bina boş kaldı. Biz de bu binayı merkezi konumda olması, hem de bir mevcut ihtiyaca cevap vermesi hasebiyle bir kütüphane olarak tasarladık. Bununla ilgili peyzaj düzenlemesi ve bahçesiyle ilgili de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüştük... Orasını da alacağız. Çünkü bina hazineye ait, devri yapılamıyor. Milli eğitimle yapacağımız protokole ilgili maddeleri koyacağız. İnşallah, burayı Gençlik Kütüphanesi olarak düzenleyeceğiz" dedi. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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