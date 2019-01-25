Tarihi Ticaret Merkezinde Restorasyon Çalışması

Akçakoca
Belediyesince hazırlanan, Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı'na (MARKA) sunulan tarihi ticaret merkezi sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar devam ediyor.
32 proje arasından birinci seçilerek kabul edilen proje kapsamında Akçakoca PTT
şubesi yenilerek, mimariye uygun olarak estetik görünüme kavuşturuluyor.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
, yaptığı açıklamada, Tarihi Ticaret Merkezi projesi kapsamında en ince ayrıntılarına dek yenilenerek, güzelleştiğini söyledi.
Başkan Yemenici, projenin aslına uygun olarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na sunulan proje, aday 32 proje arasından birinci seçilerek kabul edildi. Kabul edilen bu önemli projenin yürütülmekte olan çalışmaları son hızla devam etmekte olup, orta çarşı en kısa zamanda aslına uygun bir biçimde, tam manasıyla cazibe merkezine dönüşecek. Akçakoca PTT binası da yöresel mimariye uygun malzemeler kullanılarak, aslına uygun bir biçimde yenilenen yeni görünümüyle vatandaşlara estetik görünümüyle hizmet verecektir."