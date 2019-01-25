Son Dakika Haberleri: Tarihi Ticaret Merkezinde Restorasyon Çalışması

Tarihi Ticaret Merkezinde Restorasyon Çalışması

2 saat önce

Akçakoca Belediyesince hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na (MARKA) sunulan tarihi ticaret merkezi sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar devam ediyor.

Tarihi Ticaret Merkezinde Restorasyon Çalışması, System.String[]
Akçakoca Belediyesince hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na (MARKA) sunulan tarihi ticaret merkezi sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalar devam ediyor.

32 proje arasından birinci seçilerek kabul edilen proje kapsamında Akçakoca PTT şubesi yenilerek, mimariye uygun olarak estetik görünüme kavuşturuluyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, Tarihi Ticaret Merkezi projesi kapsamında en ince ayrıntılarına dek yenilenerek, güzelleştiğini söyledi.

Başkan Yemenici, projenin aslına uygun olarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na sunulan proje, aday 32 proje arasından birinci seçilerek kabul edildi. Kabul edilen bu önemli projenin yürütülmekte olan çalışmaları son hızla devam etmekte olup, orta çarşı en kısa zamanda aslına uygun bir biçimde, tam manasıyla cazibe merkezine dönüşecek. Akçakoca PTT binası da yöresel mimariye uygun malzemeler kullanılarak, aslına uygun bir biçimde yenilenen yeni görünümüyle vatandaşlara estetik görünümüyle hizmet verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Marmara, Akçakoca, Güncel
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