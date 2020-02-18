Tarihi Toğlu hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak hizmet verecek

Kilis Belediyesi tarafından Tarihi Toğlu Hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak faaliyetler vermesi için çalışma başlattı.



Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen'den bilgi aldı. Tarihi Toğlu hamamı gezen Başkan Bulut, Türkiye deki ilk Judo Çocuk Kulübü olarak faaliyete açılacak olan Toğlu Hamamında incelemelerde bulunduk. Judo Çocuk Kulübü olarak hizmete girecek olan tarihi hamamda ayrıca yakın zamanda resim ve müzik kurslarımızda başlayacaktır" dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ise " Tarihi Toğlu Hamamını Judo Çocuk Kulübü olarak düzenliyoruz. Resim ve müzik kurslarıyla faaliyete geçecek kulüp yakında çocuklarımıza hizmet vermeye başlayacaktır" diye konuştu. - KİLİS