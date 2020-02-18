Tarihi Toğlu hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarihi Toğlu hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak hizmet verecek - Son Dakika Spor

Tarihi Toğlu hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak hizmet verecek

7 saat önce

Kilis Belediyesi tarafından Tarihi Toğlu Hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak faaliyetler vermesi için çalışma başlattı.

Tarihi Toğlu hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak hizmet verecek, System.String[]

Kilis Belediyesi tarafından Tarihi Toğlu Hamamı Judo Çocuk Kulübü olarak faaliyetler vermesi için çalışma başlattı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen'den bilgi aldı. Tarihi Toğlu hamamı gezen Başkan Bulut, Türkiye deki ilk Judo Çocuk Kulübü olarak faaliyete açılacak olan Toğlu Hamamında incelemelerde bulunduk. Judo Çocuk Kulübü olarak hizmete girecek olan tarihi hamamda ayrıca yakın zamanda resim ve müzik kurslarımızda başlayacaktır" dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ise " Tarihi Toğlu Hamamını Judo Çocuk Kulübü olarak düzenliyoruz. Resim ve müzik kurslarıyla faaliyete geçecek kulüp yakında çocuklarımıza hizmet vermeye başlayacaktır" diye konuştu. - KİLİS

Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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