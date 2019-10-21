Son Dakika Haberleri: Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği

Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği

1 saat önce

Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihi topun önünde unutulan şüpheli valiz, paniğe neden oldu.

Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği, System.String[]

Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihi topun önünde unutulan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. O çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.


Çanakkale'nin en işlek caddesi olan Demircioğlu Caddesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında tarihi top önünde unutulan bir valiz vatandaşların dikkatini çekti. Valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk yapılan incelemelerin ardından şüpheli valizin olduğu bölge boşaltılarak güvenlik şeridi oluşturuldu. Daha sonra bomba imha uzmanı gelerek şüpheli valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Kontrollü fünyeyle patlatma esnasında trafik çift şerit olarak kapatıldı. Patlatılan valizin içerisinden giyim eşyaları çıktı.


Çantanın içerisinden yabancı bir madde çıkmadığını gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Şüpheli valiz Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, bölgede hayat normale döndü. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu
Güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var" diyerek bağıran şahıs gözaltına alındı Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]