Tarihi Toplantıda Ege İhracatçı Birlikleri'ni Ankara'da Uçak Temsil Etti

Tarihi toplantıda Ege İhracatçı Birlikleri'ni, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, TİM Kadınlar Konseyi'nin Egeli kadın ihracatçı üyeleri ve EYMSİB Yönetim Kurulu Üyesi Vural Güleç ile birlikte temsil etti.

Dünya Kadınlar Günü'nün içinde bulunduğu haftada Ankara'da açıklanan Şubat ayı ihracat rakamları Türkiye'ye yeni bir rekorun müjdesini verdi. Türkiye'nin ihracatı Şubat ayında yu¨zde 3,5 artıs¸la 13,6 milyar dolara ulaşırken, Şubat ayları esas alındığında Cumhuriyet Tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, İzmir dönüşünde yaptığı açıklamada; "Tarihi bir toplantıya tanıklık etmenin mutluluğu ile İzmir'e döndük. Sayın Bakanımız Pekcan'a ve TİM Başkanı Sayın Gülle'ye tarihe imza atan organizasyonları için teşekkür ediyorum." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefi belirlediğini hatırlatan Uçak sözlerini şöyle tamamladı; "2019 yılının Ocak – Şubat döneminde ihracatımızı yüzde 9'luk artışla 122 milyon 771 bin dolara çıkardık. 2019 yılı ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatımızın 96 milyon 199 bin dolarlık kısmını meyve sebze mamulleri oluştururken, yaş meyve sebze ihracatımız ise; 26 milyon 572 bin dolara ulaştı. Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları olarak 2019 yılında çıtayı yukarı koyduk. Yılsonunda bu hedefe ulaşmak için 365 gün 24 saat çalışacağız."