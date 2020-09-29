Tarihi Tunca Köprüsü onarılıyor - Son Dakika

Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü'nde tadilat çalışması başlatıldı.
Karayolları ekipleri, köprünün zaman içinde deforme olan taşları ve onarıma ihtiyaç duyan kısımlarını bakıma aldı.
Çalışma dolayısıyla köprüdeki araç ve yaya trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
Tunca Köprüsü
Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan Tunca Köprüsü'nün mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır.
Tarihi köprü 10 gözlü olup, uzunluğu 140 metre genişliği ise 7 metredir.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
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