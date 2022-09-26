TARİHİ TURAN ALAKENT EVİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika
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TARİHİ TURAN ALAKENT EVİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

26.09.2022 13:08

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Cumhuriyet dönemi mimari eseri ilan edilen, koruma altındaki 96 yıllık 'Turhan Alakent Evi', belediye meclisi tarafından alınan kararla, aslına uygun restore edilip 'Alaşehir Kongre Evi' olarak ilçeye kazandırılmasına...

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Cumhuriyet dönemi mimari eseri ilan edilen, koruma altındaki 96 yıllık 'Turhan Alakent Evi', belediye meclisi tarafından alınan kararla, aslına uygun restore edilip 'Alaşehir Kongre Evi' olarak ilçeye kazandırılmasına karar verildi.

Alaşehir'de 17 Kasım 1963- 8 Aralık 1973 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapan Turhan Alakent'in sahibi olduğu, Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 1926 yılında Bulgar ustalar tarafından inşa edilen bina Kongre Evi olacak. 96 yıllık tarihi, yığma taş ve tuğladan yapılma ev, 2009 yılında Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir süre önce, Yunan işgalinden sonra Rusya'dan getirilen özel çimento ile inşa edildiği belirtilen tarihi eve, Cumhuriyet dönemi mimari eseri statüsü verdi. 3 katlı, 7 odalı Turhan Alakent Evi, geçen 8 Mart'ta Alaşehir Belediyesi'ne devredildi. 1926 yılında çıkan bir yangında kaymakamlık binasının yanması sonucu, yeni inşa edilen ve yaklaşık bir yıl kaymakamlık binası olarak hizmet veren bu bina Alaşehir Belediyesi mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, orjinal dokusunun korunarak restore edilip, 'Alaşehir Kongre Evi' olarak ilçeye kazandırılmasına karar verildi.

'ALAŞEHİR KONGRESİNİ CANLANDIRACAK BİR EV OLACAK'

Alaşehir'in tarihini yaşatacaklarını dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçedeki tarihi binalara sahip çıkılacağını belirterek, Hedefimiz bunları gelecek nesillere aktarmak. Bu evi Alaşehir'de yaşayanlar bilir ve gıptayla bakarlar. Amacımız bu evin restorasyonunu yapıp, Alaşehir Kongresi'nin de canlandırılacağı bir ev haline getirmek, Turhan Alakent Bey'in adını da burada yaşatmak olacak. Ayrıca Alaşehir Kongresi'ni de gelecek nesillere anlatmak olacak. Bittiğinde güzel olacak. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Turan Alakent Evi, cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılmış bir ev. Bu evi belediyemize kazandırdık. Restorasyon yapacak olan firmaya yer teslimi yapıldı, çalışmalar başladı. Restorasyon çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlanacak. Çalışmalarda YİKOP (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ve Kültür Varlıkları'ndan destek alıyoruz. Projenin yüzde 70'ini valiliğimiz karşılıyor, kalan yüzde 30 kısmını da Alaşehir Belediyemiz karşılıyor. Bu tarihi dokuyu orijinal hale getirip, Alaşehir'imize uzun yıllar hizmet verir hale getireceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ TURAN ALAKENT EVİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARİHİ TURAN ALAKENT EVİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika
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