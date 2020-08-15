Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi - Son Dakika

Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi

BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesine, geçen ay sprey boya ile yazılar yazıldı.

Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesine, geçen ay sprey boya ile yazılar yazıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasıyla, türbe eski görünümüne kavuştu.

İznik ilçesindeki Beyler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simgelerinden biri haline gelen Osmanlı Beyi Orhan Bey'in torunu Afyon Sultan'ın (Ahiveyn Sultan) türbesine, geçen ay kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbeyi anlatan tabelanın yazıları, sprey boya ile kapatılırken, aynı zamanda türbenin etrafındaki duvarlara da yazılar yazılması tepki çekti.

Vatandaşların isyanı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, temizlik ekiplerini türbeye sevk ederek gerekli çalışmaları başlattı.

Ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından, türbe eski görünümüne kavuştu.


Beyler Mahallesi, Afyon, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi - Son Dakika
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