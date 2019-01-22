Tarihi Tuz Hanı Turizme Kazandırılıyor

Adıyaman turizmi ve ekonomiyi canlandıracak olan ve 10 milyon TL'ye mal olacak tarih Oturakçı Pazarı'ndaki Tuz Hanı'nın restorasyonuna başlanıldı.

Adıyaman turizmi ve ekonomiyi canlandıracak olan ve 10 milyon TL'ye mal olacak tarih Oturakçı Pazarı'ndaki Tuz Hanı'nın restorasyonuna başlanıldı.



Kamulaştırma ve açılan davalar nedeniyle 15 yıldan beri çözülemeyen Tuz Hanı Restorasyon sorunu çözüme kavuştu. Restorasyon kapsamında ilk kazma vurularak, çalışmalara başlanıldı.



Yaklaşık 10 milyona mal olacak proje aslına uygun uygulanacak. İki katlı Tuz Hanı'nda ki otel 2 katlı olup 20 odadan oluşacak. Proje kapsamında meydan, iç tarafta 21, dış tarafta ise 8 iş yeri olacak. Ayrıca harfhane yapılabilecek kapalı mekan bulunacak. Moloz taşların kullanılacağı yapı aslına uygun restore edilecek.



Üç yılda bitirilmesi planlanan proje ile 200 yıllık tarihi Tuz Hanı yeniden canlanacak. Tuz Hanı Projesi ile yerli ve yabancı turistlerin burada ki tarihi mekanda alışveriş yapması, dinlenmesi ve çeşitli sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, restorasyon yapılan Tuz Hanı'na gelerek İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve firma yetkilisi Kasım Öztürk'ten bilgi aldı.



Adıyaman Vali Aykut Pekmez, yıllardır çözülmeye çalışılan sorunun çözülerek çalışmaya başlanılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tuz Hanı, tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Han, yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle Adıyaman'ın anılarına ev sahipliği yapacak önemli bir binamız. Bu restorasyon çalışmasıyla beraber önemli tarihi binamızı hem gezilebilecek hem de yaşayan bir bina haline getireceğiz. Kentteki diğer ören yerleri de Avrupa Birliğinden aldığımız projelerle bu yıl önemli çalışmalar yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu yılın Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle birlikte yapılacak tanıtımlardan Adıyaman'da faydalanacak. Adıyaman'ı turizm alanında hak ettiği yere kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Daha fazla hem yerli hem da yabancı turistin Adıyaman'da konaklaması için projeleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.



AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, Adıyaman için önemli bir değer olan Tuz Hanı'nda restorasyon çalışmalarına başlanıldığını belirtti.



Kamulaştırma problemleri ve yargı sorunlarının yaşandığını ama netice itibariyle bütün paydaşlarla mutabakata varıldığını kaydeden Aydın, "Gerekli kamulaştırma bedelleri ödendi. Tuz Hanı, Adıyaman'ın çok önemli bir eseri. Bu eseri, yeniden aslına uygun şekilde canlandırıp restore edeceğiz. Restorasyon ile birlikte yaşanabilir temiz bir mekana dönüştüreceğiz. Burası Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunacak. Gelen misafirlerimiz hem alışveriş yapacak, hem konaklayacak, hem de Adıyaman'ın tanıtımına çok ciddi bir katkı sunacak. Burada bir takım yeri geldiğinde diziler ve filmler çekilecek. Burası sanatlar olarak kullanılacak. Oturakçı Pazarı, Adıyaman Kalesi, Askerlik Şubesi ile entegre hale getirmenin çalışmalarını yürütüyoruz. Adıyaman'ın merkezinde olması, Perre Antik Kent ile gelen misafirleri nasıl ağırlayabiliriz onu planlıyoruz. Bu şehre 10 milyon Avro'luk İPA projesi kazandırdık. Bu projenin bu yıl meyvelerini alacağız. Dokuz adet tarihi ören yerini yeniden restore edeceğiz. Adıyaman 2023'e hep birlikte hazırlayacağız. Adıyaman'ı turizm şehri olarak, Dünya turizmine kazandırmanın gayretinde olacağız. Adıyaman'ın önü açıktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

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