Tarihi Üç Kapılar'da sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında diyetisyenler, tarihi Üç Kapılar'da bilgilendirme standı açtı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesinin diyetisyenleri ve spor eğitmenleri, 26 Kasım Dünya Demir Eksikliği Günü dolayısıyla tarihi Üç Kapılar'da, ciltte solukluk, yorgunluk, baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteren demir eksikliğine yönelik farkındalığı artırmak için vatandaşları bilgilendirdi.

Üç Kapılar'ın önüne kurulan stantta diyetisyenler, doktor teşhisiyle kullanılacak demir takviyesinin yanında yumurta, kuru baklagiller, et, sakatat ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini önerdi.