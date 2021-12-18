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Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak - Son Dakika

Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak

18.12.2021 14:15

Mardin'in mimari yapısının ortayı çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi Ulu Cami'nin siluetini bozan 4 katlı betonarme bina yıkılıyor.

Mardin'in mimari yapısının ortayı çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi Ulu Cami'nin siluetini bozan 4 katlı betonarme bina yıkılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami Mahallesi'ndeki, Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından 1176 yılında inşa ettirilen Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkımını başlattı.

Ekiplerin balyozlarla yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, daha sonra şehrin mimari dokusuna kavuşması için yıkılacak sit alanındaki betonarme yapıları inceledi.

Demirtaş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 2020'de sit alanında koruma amaçlı nazım imar planı hazırlandığını ve Büyükşehir Belediyesinde onaylandığını anımsattı.

340 hektar alanı kapsayan alanda bu sene 6'ncı binanın yıkıldığını belirten Demirtaş, 2022'yi sit alanında yıkım yılı olarak planladıklarını söyledi.

Betonarme yapıların tamamının yıkılacağı alanın turizme kazandırılacağını aktaran Demirtaş, çalışmaların çok hızlı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Demirtaş, vatandaşların bu konuda çok duyarlılık gösterdiğini ifade ederek, "Kısmet olursa 2022 yılında bu betonarme binaların tamamını yıkacağız. Şu ana kadar 240 yapının yıkılmasına yönelik tespitler yapıldı. Ama biz bine yakın kaçak ve betonarme yapıların olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan tespitlerimizi yapacağız, bir taraftan da kurul tarafından onaylanmış 240 binayı yıkacağız." dedi.

Tarihi caminin etrafı temizlenecek

Ulu Cami'nin etrafının bu yapılardan temizleneceğini anlatan Demirtaş, "4 katlı yapının 2 katı kaçak. Caminin etrafında olan benzer binaların bir taraftan kamulaştırmasını yaparak, bir yandan yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar belediye olarak kamulaştırma için yaklaşık 7,5 milyon lira ödedik. Mardin halkı adına bize sağladıkları imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyor, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Demirtaş, çalışmaların tamamlanmasıyla Mardin'in turizmde yıldızının daha da parlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tek amacımız Mardin'i güzelleştirmek. Sit alanı içinde, özellikle 100 hektar alan içinde bulunan hiçbir kaçak binayı ayakta bırakmak istemiyoruz. Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı'dan bize emanet edilmiş Mardin'i gelecek nesillere olduğu gibi aktarmayı düşünüyoruz. Bir tane dahi betonarme binanın kalmasını istemiyoruz. Bu sit alanını ülkemizle, dünyayla paylaşmak istiyoruz. Mardin'in bir dünya kenti olduğunu düşünüyoruz."

Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak
Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak
Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak
Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak
Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak

Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Ulu Cami 4 katlı betonarme yapının yıkılmasıyla daha görünür olacak - Son Dakika


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