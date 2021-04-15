Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor - Son Dakika

Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor

15.04.2021 15:24

Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor 19 sene önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinin izine Londra'da rastlandı Cami imamı ve cemaat çinilerin tekrardan yerlerine konmasını bekliyor Adana Ulu Cami'nden restorasyon sırasında 19 sene önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik...

Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor

19 sene önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinin izine Londra'da rastlandı

Cami imamı ve cemaat çinilerin tekrardan yerlerine konmasını bekliyor

ADANA - Adana Ulu Cami'nden restorasyon sırasında 19 sene önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinin ikisinin izine Londra'da rastlandı. Cami imamı ve cemaat çinilerin tekrardan yerlerine konmasını bekliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Ulu Cami'nin 6 Aralık 2002 yılındaki restorasyonunda 223 tarihi çini karo çalındı. 2002 yılında yaşanan soygun tam olarak aydınlatılamazken çalınan 223 çini karodan 67 parça 11 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Koca Mustafapaşa'da bir eve yapılan baskında koliler içinde ele geçirildi. 2011 senesinde de Londra'da Christie's Müzayede Evi Lot 331 numarasıyla Adana soygununda çalınan çinilerden birini satışa sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı buna da müdahale ederek eseri satıştan çektirdi ve Türkiye'ye iadesini sağladı.

Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 'Art of the Islamic World& India' isimli müzayede de 115 Lot numarası ile satışa çıkarılan çini karolar Ulu Cami'nin karolarıyla birebir çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları satışa sunulan çinilerin bu soyguna ait olduğunu bilimsel raporlar ile ispat etti, Interpol kayıtları ile birlikte durumu Dışişleri Bakanlığı'na rapor etti.

Londra Büyükelçiliği İngiliz polisi ile temas kurdu ve müzayede evi katalogda yer verdiği 2 çini karoyu satıştan çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye'ye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"İnşallah getirilir, yerine takılır"

Ulu Cami İmamı Ali Tufan ise konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tufan, çinilerin biran önce yerine konmasını istediğini belirterek, "1998 Adana depreminde camimiz ağır hasar görmüş. Ondan sonra camimiz ibadete kapatılmış ve 2002 yılında bu çiniler çalınmış. Bir kısmı o dönemde İstanbul'da yakalanmış ve geri kalanlarının akıbetini devletimiz takip ediyor. Burası Adana'nın en değerli camilerinden birisi. İznik çinilerinin en nadide örnekleri sayılan çiniler bunlar. Camimiz 1500'lü yıllarda yapılmış. Zengin bir dönemin eseri bunlar. İznik çiniciliğinin zirve döneminde yapılmış en nadide örnek sayılan çiniler bunlar. O dönemde olduğu için çok kıymetli. İngiltere de olduğunu bizde öğrendik. İnşallah getirilir, yerine takılır" diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden bu çinileri görmeye gelenler var"

Çinileri görmek için yurt dışından bile turistlerin geldiğini kaydeden Tufan, "Cemaatimizden bazı hayırseverler kendi cebinden vermek istiyor. Cemaatimizde bunun yerine konmasını istiyor. Adana'mızda göz bebeği bir yer burası. Dünyanın her yerinden bu çinileri görmeye gelenler var. Bunları herkes yerinde görmek istiyor. Bizde yerinde görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Camimizin aynı şekilde olmasını istiyoruz""

Cami cemaatinden Ahmet Gök ise "Bu camimiz tarihi eser olduğu için bu çinilerin yerine konmasını ve eski halini almasını istiyoruz. Camimizin aynı şekilde olmasını istiyoruz. Bu şekilde olunca camimiz içimiz rahat etmiyor" dedi.

Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor
Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor
Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor
Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor

Cemaat, Londra, İznik, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor "Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu

Son Dakika Haberleri
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı         
16:16
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum         
15:55
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi         
15:47
İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı         
15:33
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti         
15:03
Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı         
14:20
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:34:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei