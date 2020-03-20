Tarihi Ulu Cami, cuma namazı vaktinde kapatıldı - Son Dakika
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Tarihi Ulu Cami, cuma namazı vaktinde kapatıldı

6 saat önce

BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, 621 yıllık Ulu Cami boş kaldı.

Tarihi Ulu Cami, cuma namazı vaktinde kapatıldı, System.String[]

BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, 621 yıllık Ulu Cami boş kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bursa'da da camilerde cuma namazı kılınmadı. Önceki haftalarda binlerce kişinin cuma namazı kıldığı 621 yıllık Ulu Cami, koronavirüs sebebiyle boş kaldı. Ancak ezan okunduktan sonra camiye gelen bazı vatandaşlar, cami avlusunda tek başına namaz kıldı.

"İLK KEZ ULU CAMİ'Yİ KAPALI GÖRDÜM"

Cuma namazı için Ulu Cami'ye gelen Halil Kulaklı, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu fetvaya göre camiler kapatıldı. Evet hastalıktan korunmamız gerekiyor. Ama caminin vaktinde ezan okunduktan sonra cemaatle değil, isteyen tek başına camide kılması gerekiyor. Cuma namazı cemaatle kılınıyor. Sıkışık olduğu için hastalık artmasın diye teması ortadan kaldırmak için böyle önlemler alındı. Ben 70 yaşındayım Ulu Cami'yi ilk defa kapalı gördüm" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:09 Kaynak: DHA

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