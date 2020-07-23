Tarihi Ulu Cami'nin eğilen minaresine sensörlü takip - Son Dakika

Tarihi Ulu Cami'nin eğilen minaresine sensörlü takip
açıklamalarda bulundu.
açıklamalarda bulundu. Ulu Cami minaresinin yıllardır izlendiğini belirten Karaca, "Ulu Camii minaresinde üzerinde yıllarca çalışma yapılmış ancak karar aşamasına gelinememiş bir yerdir. Burada izlemeler yapılmış. Bu izlememiz inşallah son olacak. Buraya korulacak ivme, rüzgar, yer değişimi ölçen sensörler yerleştiriliyor. Böylece 6 ay boyunca burayı incelemeye aldıktan sonra buradaki en önemli mimari yapıdaki minaredir. Minaremizin risk altında olduğunu biz genel müdürlüğümüz ile paylaştık. Bundan dolayı yeniden burası gündeme alındı. Ulu Cami'nin tamamını kapsayan bir restorasyon çalışması başlatacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde de zemin sonda çalışmamız da var. Minarenin ayrıca zemininin hangi durumda olduğu ve 30 metre kadar derinlik alınarak zemin etüdünün yapılması, malzemenin belli olması lazım. Bundan dolayı bu çalışmaları başlattık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. 'ZEMİNLE ÜST KISIM ARASINDA 117 SANTİM FARK VAR'
Minarenin yıkılma riski hakkında da bilgi veren Karaca, "Minarenin yapıldığı yıldan itibaren burada eğim var. 100 sene önceki fotoğrafa baktığımız zaman da eğim var. Ancak eğimin zaman ve gün geçtikçe arttığı kanaatindeyiz. Şu anda 117 santim zeminle üst taraf arasında fark var. Bu risk oluşturmasın, belki panikliyor olabiliriz ama bununla beraber yarın paniğimizin karşılığını görebiliriz. Öncelik amacımız minarenin emniyetini almaktır. Eğer yeniden yapılması gerekirse sökülerek aynı malzemelerle yeniden aynı şekilde yapmak söz konusu olabilir. ya da statik açıdan herhangi bir tehlike yoksa zeminin açılarak temizlenerek buraya engel olan veya buraya bu sıkıntıyı veren zemindeki suların giderilmesi noktasında çalışmalar yapılabilir. Bunları ilerde uzmanlarımız belirleyecekler" diye konuştu.
- Sivas
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:27 Kaynak: DHA
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