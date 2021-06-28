Tarihi Ulu Camii, UNESCO'nun Dünya Miras Listesine aday gösterilecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın en büyük ibadet mekanı olan Selçuklu mimarisi tarihi Ulu Camii, UNESCO'nun Dünya Miras Listesine aday gösterilmeye hazırlanıyor.

Belediyen yapılan yazılı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Anadolu'daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarılması adına başlatılan çalışmada çerçevesinde, 2018 yılında UNESCO geçici listesine giren Afyonkarahisar Ulu Camii'nin, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday gösterilmesinin planlandığı bildirildi.

Bu doğrultuda 7 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00-18.30 arasında Belediye Meclis Salonunda Ulu Cami Yönetim Planı Odak Grup Toplantısı yapılacağı kaydedildi.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

Zeybek, "UNESCO Dünya Mirası Listesine girmek için çalışmaları sürecini yakından takip ediyoruz. Ulu Camimiz maneviyatı ve eşsiz özelliği ile Afyonkarahisar'ın en büyük değerlerinden birisidir. Turizm potansiyelinin arttırılması ve gelecek nesillere değerlerimizi aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürürken değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.