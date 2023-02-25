Namaz kılar gibi yapıp telefonu böyle çaldı

Tarihi camide telefon hırsızlığı kamerada

BURSA - Bursa Ulucami'de namaz kılan bir kadının cep telefonunu çalan yaşı küçük 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zanlıların namaz kılar gibi yapması dikkat çekti.

Olay iki gün önce akşam saatlerinde gerçekleşti. Kamera kayıtlarında yaşlarının küçük olduğu görülen 3 şahıs, namaz kılan kadının yanına yaklaştı. Ulucami'nin kadınlar için ayrılan bölümüne gelen şahıslar, namaz esnasında ortada toplanan çantaların arasındaki telefonu gözüne kestirdi. Çevreyi kontrol ettikten sonra hırsızlardan biri eşyaların yanında namaz kılmaya başladı. Arkadaşının yardımıyla eşyaların arasındaki telefonu saniyeler içerisinde cebine atan şahıs, namazı bırakıp arkadaşları ile gözden uzaklaştı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerinin olayla ilgi soruşturması devam ediyor.