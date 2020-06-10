Tarihi Ulucami ve çevresi Manisa'nın Millet Bahçesi olacak - Son Dakika

Tarihi Ulucami ve çevresi Manisa'nın Millet Bahçesi olacak

Saruhanoğulları Beyliği döneminde 1366 yalında yapılan Manisa Ulucami'nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmasıyla tarihi yapıyı gün yüzüne çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle...

Tarihi Ulucami ve çevresi Manisa'nın Millet Bahçesi olacak, System.String[]

Saruhanoğulları Beyliği döneminde 1366 yalında yapılan Manisa Ulucami'nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmasıyla tarihi yapıyı gün yüzüne çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle Millet Bahçesi yapacak.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 654 yıllık Ulucami çevresinde başlatılan kamulaştırma çalışmalarının ardından ortaya çıkan 52 bin metrekarelik alana örnek bir Millet Bahçesi yapılacağını belirtti.


Teşekkür etti


Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Ulucami çevresinde tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Bunun akabinde kamulaştırma sonrasında ortaya çıkan alanın projesini de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamıştık. Tarihi Ulucami'nin restorasyon çalışmaları ile ilgili projeyi de bildiğiniz gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz hazırlamış, koruma kurulundan izinlerini de almıştık. Buradaki restorasyon çalışmalarını daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü üstlenmişti. Sonuç itibariyle ecdat yadigarı olan bu güzel alanın yeniden gün yüzüne çıkacak olmasından dolayı mutluyuz. Projemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek olması nedeniyle mutlu olduğumu ifade ediyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.


İşte projenin detayları


Ulucamii'nin ve çevresindeki diğer tescilli yapıların koruma altına alınması amacıyla 2012 yılında çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kamulaştırma çalışmalarında hak sahiplerine yaklaşık olarak 32 milyon TL ödedi. Büyükşehir Belediyesi daha sonra ise mevcut alanda, yeşil alanlarıyla, ahşap teraslarıyla, gezinti yollarıyla bir proje hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olan projenin kentsel tasarım alanı 51 bin 254,96 metrekare, peyzaj uygulama alanı ise 38 bin 833,36 metrekare olacak. Tarih ve yeşilin buluşacağı projenin yaklaşık maliyeti 65 milyon TL olarak öngörülüyor. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Ulucami ve çevresi Manisa'nın Millet Bahçesi olacak - Son Dakika

Son Dakika

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor         
11:36
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı         
11:29
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi         
11:28
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı         
10:57
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı         
10:55
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada         
10:50
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak         
10:49
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor         
10:49
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü? Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü?         
10:49
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı         
10:31
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı         
10:31
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor         
10:31
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı         
10:28
Alp Yalman Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi         
10:21
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu         
10:21
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi         
10:15
Çorum'da çobanın Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi         
10:06
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak         
10:03
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi         
09:58
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım         
09:57
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak         
09:55
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti         
09:50
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı         
09:50
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı         
09:50
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak         
09:49
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı         
09:49
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı         
09:46
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü         
09:42
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur         
09:39
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 11:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Ulucami ve çevresi Manisa'nın Millet Bahçesi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]