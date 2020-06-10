Tarihi Ulucami ve çevresi Manisa'nın Millet Bahçesi olacak - Son Dakika

Saruhanoğulları Beyliği döneminde 1366 yalında yapılan Manisa Ulucami'nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmasıyla tarihi yapıyı gün yüzüne çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle Millet Bahçesi yapacak.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 654 yıllık Ulucami çevresinde başlatılan kamulaştırma çalışmalarının ardından ortaya çıkan 52 bin metrekarelik alana örnek bir Millet Bahçesi yapılacağını belirtti.



Teşekkür etti



Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Ulucami çevresinde tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Bunun akabinde kamulaştırma sonrasında ortaya çıkan alanın projesini de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamıştık. Tarihi Ulucami'nin restorasyon çalışmaları ile ilgili projeyi de bildiğiniz gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz hazırlamış, koruma kurulundan izinlerini de almıştık. Buradaki restorasyon çalışmalarını daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü üstlenmişti. Sonuç itibariyle ecdat yadigarı olan bu güzel alanın yeniden gün yüzüne çıkacak olmasından dolayı mutluyuz. Projemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek olması nedeniyle mutlu olduğumu ifade ediyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İşte projenin detayları



Ulucamii'nin ve çevresindeki diğer tescilli yapıların koruma altına alınması amacıyla 2012 yılında çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kamulaştırma çalışmalarında hak sahiplerine yaklaşık olarak 32 milyon TL ödedi. Büyükşehir Belediyesi daha sonra ise mevcut alanda, yeşil alanlarıyla, ahşap teraslarıyla, gezinti yollarıyla bir proje hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olan projenin kentsel tasarım alanı 51 bin 254,96 metrekare, peyzaj uygulama alanı ise 38 bin 833,36 metrekare olacak. Tarih ve yeşilin buluşacağı projenin yaklaşık maliyeti 65 milyon TL olarak öngörülüyor. - MANİSA