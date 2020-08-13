Tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarları çöktü - Son Dakika

Ekipler, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yaptı ancak kimsenin bulunmadığı belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazhane Sokak'taki kullanılmayan tarihi fabrikanın çatı ve duvarlarının çöktüğünü görenler durumu polise bildirdi.

Kırklareli 'nde tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarlarının büyük bölümü çöktü.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:44

Kaynak: AA

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