TARİHİ URFA KALESİNE ÖRÜMCEK VİNÇ ÇIKARILDI

ŞANLIURFA'da, Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen Urfa Kalesi'nde 5 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kalenin açık hava müzesi haline getirilmesi için kaleye örümcek vinç çıkartarak destekte bulunduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 'Tarihi Kalemizde devam eden kazı alanı için tahsis ettiğimiz örümcek vinçle kazı çalışmalarının daha hızlı yapılmasını sağladık dedi.

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin üst kısmında yer alan ve kente hakim konumuyla dikkati çeken MS 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen Urfa Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2018 yılında kazı çalışmalarına başlanılan ve eski dönemlere ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi. Kazı alanında yürütülen çalışmalar hakkında Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe, bilgi alan Beyazgül, kazı çalışmalarında ilk kez örümcek vinç kullanıldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen örümcek vinç ile çalışmaların daha da hızlandırıldığına dikkat çeken Başkan Beyazgül, 'Tarihe ışık tutacak mahiyette tarihi eserleri çok fazla şimdi buradaki kazılarla birlikte tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Tabi ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların gerçekleştirilen kazının yanında her zaman durduk. Kazı alanı için tahsis ettiğimiz örümcek vinçle kazı çalışmalarının daha hızlı yapılmasını sağladık diye konuştu.

KALE 2023'TE ZİYARETÇİLERE AÇILACAK

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında kazı yapılmasının da ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe ise Urfa Kalesi'nin 2023 yılı içerisinde ziyarete açılacağını ifade ederek kazıların devam edeceğini belirtti.

Kozbe, 'Cumhurbaşkanlığı kazısı olan ve Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan Urfa Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yürütüyorum. Kalede en erken yerleşim Büyük İskender'in komutanlarından olan Seleukos (Selevkos)' a ait en erken tabaka olarak onu bulduk. Üst tabakalarda Abbasiler, Emeviler, Memlükler, Artuklular, Selçuklular ve Osmanlılar var. Amacımız onlara ait mimariyi ortaya çıkartarak kalenin görsel bakımdan zenginliğini ortaya çıkartarak ziyarete açıldığında ki bu sezon inşallah ziyarete açacağız. Dolayısıyla o bulguları, eserleri ortaya çıkartarak Urfa Kalesi'ni bir açık vaha müzesi haline getirmek istiyoruzdedi.