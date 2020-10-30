Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı

30.10.2020 16:18
Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı, System.String[]

Isparta Belediyesi tarafından içerisinde 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısının ilk adası olan ve içerisinde 4'ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümün restorasyon çalışmalarına başlandı.

Isparta Belediyesi tarafından içerisinde 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısının ilk adası olan ve içerisinde 4'ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümün restorasyon çalışmalarına başlandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getiriyor. Tarihi Üzüm Çarşısının restorasyonu için daha önce esnafla toplantılar yapan Başkan Başdeğirmen, bugünde verdiği müjde ile içerisinde 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısının ilk adası olan ve içerisinde 4'ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümün restorasyon çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen, valilik arkasındaki meydanda geçici işyerlerine taşınan esnafı yerinde ziyaret eden ve 'hayırlı işler' dileğinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarihi Üzüm Çarşısının altyapı çalışmalarının 25 gün içerisinde bitirildiğini ve ardından da ilk adanın restorasyon ihalesinin yapıldığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ihaleyi alan firmanın restorasyon çalışmalarına 30 Ekim itibariyle başladığını belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "İhaleyi alan firma geldi ve bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Restorasyon yapılacak alandaki esnaf arkadaşlarımızda işyerlerini boşaltarak, hazırladığımız ve restorasyon sürecinde çalışmalarını sürdürebilecekleri ahşaptan yapılan işyerlerine taşındılar. Şu anda hem ahşap işyerlerindeki ticaretlerine başladılar, hem de boşaltmış oldukları işyerlerinin tadilatları başladı. Ne söz verdiysek, bugüne kadar hepsi harfiyen yerine geldi. Bundan sonraki sözlerimizde harfiyen yerine gelecektir. Önümüzde kış var tek tereddüdümüz odur. Hava durumundaki ne gibi bir olumsuzluklar olur tabi ki bilemiyoruz. Havalar bize müsaade ederse burayı en kısa sürede yapıp, esnafımızın tekrar yerlerine taşınmalarını sağlayacağız" dedi.

Kendilerine bu restorasyon sürecinde yardımcı olan esnafa da teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Esnafımız bize çok yardımcı oldu. Kendilerine gittik, burada ne gibi bir işlem olacağını anlattık. Neler yapılacağını ve süreci paylaştık. Esnaf arkadaşlarımızda anlattıklarımızı uygun gördüler ve bize inandılar, güvendiler, bu işe evet dediler. Öncelikle esnafımıza çok teşekkür ediyorum. 30 Ekim'de restorasyona başlayacağız dedik, esnafımız 29 Ekim'de işyerlerini boş olarak bize teslim ettiler. Restorasyon çalışmalarımız bugünden itibaren startını verdi. İnşallah verdiğimiz söz, süre içerisinde bitirip esnafımıza teslim edeceğiz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı
Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı
Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı
Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı

Şükrü Başdeğirmen, Restorasyon, Valilik, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Üzüm Pazarı'nda restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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