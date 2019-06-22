Tarihi Uzun Çarşı'da korkutan yangın
43 dakika önce
Hatay'da, Tarihi Uzun Çarşı'da yangın çıktı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
'da, Tarihi Uzun Çarşı'da yangın çıktı. Yangında, 2 işletmede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya
ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'nın Kuyumcular Pasajı girişinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir baharat işletmesinin elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın daha sonra yan tarafta bulunan kuyumcu işletmesine de yayıldı. Dumanları fark eden gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası baharat işletmesinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kuyumcu işletmesinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kuyumcu işletmesi içerisinde bulunan ve dumanlardan etkilenen bir kuş ise ekipler tarafından kurtarıldı. Polis
ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
24 yaşındaki genç kız, ölümcül karışım kurbanı oldu!
Her şey 3 dikiş ile başladı! Kolunu gören işe almıyor
Yol kenarında bekleyen vatandaş, kendisini TIR'ın önüne attı! Korku dolu anlar kamerada
İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu