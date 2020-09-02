Tarihi Uzun Çarşı'daki trafik sorunu yeni park düzeni çözüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tarihi Uzun Çarşı'daki trafik sorununu Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni park düzeni ile çözdü.

Yeni uygulamayı devreye alan Belediye Başkanlığı yatay parkı 45 derecelik dik parka çevirmesi ile sürücülerin kuralsız ikinci sıra park etmesini engellediği gibi trafik ekiplerinin de yükü ortadan kaldırdı.

Yatay park düzeninden açılı park düzenine geçilmesi ile park edilen araç sayısı da yaklaşık iki kat arttığı bildirildi. Bu düzenle Uzun Çarşı'ya gelen yabancı misafirlerin daha rahat park yeri bulmaları sağlandı.

Araç giriş çıkışlarının seri ve kolay olmasının yanında araçlar arasından dükkanlara geçişlerinde kolaylaştığı belirtildi.

Yeni park uygulamasından oldukça memnun olan Uzun Çarşı esnafı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.