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Tarihi Uzun Köprü'de kortej yürüyüşü

1 saat önce

Edirne'de, 4. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında, tarihi Uzun Köprü'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Edirne'de, 4. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında, tarihi Uzun Köprü'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uzunköprü Belediyesince düzenlenen festivale katılanlar, Sultan II. Murat döneminde yaptırılan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Uzun Köprü (Ergene Köprüsü) başında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir grup Ergene Nehri kıyısına indi.

Çebi, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, Ergene Nehri'nin kirliliğini eleştirdi.

Kaftancıoğlu da nehrin temizlenmesi hususunda umutsuz olmaya gerek olmadığını belirterek, "Ergene'deki bu kirlilik, insanın ürettiği, insanın sebep olduğu kirlilik, yine insanın vesile olacağı insanları bir araya getiren ve geleceği kurmaya çalışan anlayışın vesile olacağı anlayışla temizlenecektir." dedi.

Bir gazetecinin, "Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmaları kararı"nı sorması üzerine Kaftancıoğlu, "Şimdi Türkiye'de hukukun olmadığı bir yerde, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu bir yerde, hukuksal yorum yapmayı gereksiz ve absürt buluyorum." dedi.

Kaftancıoğlu, "Yargının siyasi konjonktüre göre karar verdiğini" ileri sürdü.

Daha sonra kortej, 172 kemerli 1306 metre uzunluğundaki köprüden ilçe merkezine yürüdü.

Yürüyüş sonunda konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da katılanlara teşekkür etti.

Festivalin bir amacının da Uzun Köprü'nün kültürel ve tarihi değerlerini herkese duyurmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Becan, nehrin temizlenmesi ve köprünün restorasyonun yapılması isteğini yineledi.

Tarihi Uzun Köprü'de kortej yürüyüşü

Uzunköprü, Ergene, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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