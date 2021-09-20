Üye Girişi
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı - Son Dakika

Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı

20.09.2021 17:59
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı, System.String[]

DÜNYANIN en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılıp restorasyona alındı.

DÜNYANIN en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılıp restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, köprünün orijinaline uygun restore edileceğini belirterek, "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışındaki yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra UNESCO'nun kalıcı miras listesine kabul edilmesi için gerekli şartları yerine getirmiş olacağız" dedi.

Osmanlı padişahlarından 2'nci Murat tarafından 1426-1443 yıllarında başmimar Müslihiddin'e yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları için bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 1392 metre uzunluğunda 6,80 metre genişliğinde 174 kemerli dünyanın en uzun taş köprüsü olan tarihi yapı için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kanatları, kemerleri ve zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle restorasyon kararı alındı. Vali Ekrem Canalp'in katıldığı programla restorasyon için araç ve yaya trafiğine kapatılan köprünün kemerleri ve çevresi demir korkuluklarla çevrelenirken, iki girişine de şantiye sahası kuruldu.

'ORİJİNAL DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLECEK'Edirne Valisi Ekrem Canalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da çalışmaları inceledi. Vali Canalp, Meriç ilçesinden gelecek vatandaşların kullanacağı, yeniden yapılan Çiftlikköy yolunun hizmete gireceğini söyledi. Tarihi köprünün orijinal dokusuna uygun olarak restore edileceğini anlatan Canalp, "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışında olan yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra da inşallah UNESCO'nun tam miras listesine kabul edilmesi için de gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız. Öngörmüş olduğumuz zaman 3,5 yıl. Bu süre içerisinde belki biraz daha erken ya da biraz daha geç olabilir ama bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.'KALICI LİSTEYE GİRMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da bölgenin projeyi uzun süredir beklediğini belirterek, "İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bölgenin uzun süredir beklediği bir projeydi. İnşallah orijinal haline, eskisine uygun bir şekilde yapacağız. Biliyorsunuz, bu köprünün açılışı 1443, İstanbul'un fethinden 10 yıl önce açılıyor. İnşallah biz de sonra da hep birlikte kalıcı listeye girmesi için mücadele edeceğiz. Atalarımızın bize emanetlerine sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.AK Parti İl Başkanı Belgin İba da restorasyonun bölge için hayırlı olmasını dileyerek, "Uzunköprü'nün aslında restorasyonu başlamıştı ama trafiğe kapanışıyla birlikte resmen başlamış oldu. Uzunköprü için gerçekten güzel haber. İnşallah açıldığı günü de hep birlikte görürüz. En başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza taleplerimizi ilettiğimizde vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyoruz. Uzunköprü'ye hayırlı olsun, inşallah yakın zamanda açılışına geliriz" ifadelerini kullandı.

Tarihi köprünün kapatılmasıyla ilçeye Meriç bölgesinden gelişlerin Çiftlikköy yolu üzerinden, diğer bölgelerden gelişlerin ise çevre yolu üzerindeki köprüden yapılacağı belirtildi. En son 1963'de onarım yapılan köprü, 57 yıldır onarım veya restorasyon çalışması görmemişti.


Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Ekrem Canalp, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı - Son Dakika


Son Dakika

Dehşete düşüren kaza! 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi 18:13 Dehşete düşüren kaza! 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var 18:06 Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu 17:57 Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu
Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım 17:14 Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti 15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:57 Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:27 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:16 Düğün günü skandal olay! Gelin, damadı terk edip eski sevgilisi olan kuzeniyle kaçtı
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi         
18:13
Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu         
18:12
Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi         
18:00
Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı         
17:56
Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti Meydanda buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden kavga etti         
17:23
Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım Metrobüs üstünde kıta geçen YouTuber serbest bırakıldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım         
17:01
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 18:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement