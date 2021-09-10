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Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu - Son Dakika

Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu

10.09.2021 17:13

Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu Sivas'ın tarihine, geleneklerine ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle Sivas Valiliği binasının giriş ve bodrum katında oluşturulan Sivas Şehir Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu

SİVAS - Sivas'ın tarihine, geleneklerine ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle Sivas Valiliği binasının giriş ve bodrum katında oluşturulan Sivas Şehir Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği öncülüğünde tarih ve kültür şehri Sivas'ın zengin kimliğini korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, tarihi Sivas Valiliği binasının giriş ve bodrum katı, Şehir Müzesi olarak düzenlendi. İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 2020 yılında proje ihalesi yapılan ve çalışmalarına başlanan Sivas Şehir Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bazı il protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

"Sivas, medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu söyleyerek, "Bir şehrin kimliğini, geçmişini, geleneklerini, örf ve adetlerini, sanatını, zanaatını en fazla öne çıkaran yapılardan biri olarak da şehir müzeleri ön plana çıkıyor. Tüm dünyada şehir müzeleri hafıza mekanlar, bellek merkezleri olarak görülmekte. Kısacası bu mekanlar şehirlerin adeta hard diskleri oluyor. Sivas özelinde baktığımızda Sivas; medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim geçmişi, kültürel özellikleri ve kendine özgü duruşu ile kısacası kimliği olan bir şehirdir. Bu değerler kaybolmadan sahip çıkmak çok daha önemli ve kıymetli. Bu binamız Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 yılında yapılmış olup şehrin hafızası, geçmişi, tarihi ve kültürüdür. Tarihi şehir meydanımızın tam ortasında. Kadim bir geçmişi olan binamızı hem korumayı hem de müzemizi burada açarak vatandaşlarımızın daha rahat erişim sağlamalarını hedefledik. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel meydanlarından biri olan Tarihi Kent Meydanında, bu özel binada hizmet verecek olan Şehir Müzemizin şehrimize gelen ziyaretçilerin de ilk uğrak mekanlarından biri olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Tarihi Valilik binasının giriş katına inşa edilen bu güzel eser şehrimize değer katacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sivas Kent Müzemizin Sivas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İHA muhabiri İsmail Güneş unutulmadı

Protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile birlikte müzenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın akabinde Vali Ayhan il protokolü ile birlikte müzeyi gezdi. Müzede Sivas'ın geçmişine ışık tutan birçok materyal bulunuyor. Öte yandan müzede, 2009 yılında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu şehit olan İhlas haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'in anılarının yaşatıldığı köşe ise dikkat çekti.

İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, yaptığı açıklamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sivas'a hayırlı olsun hem Sivas adına hem de kendi adıma böyle bir Şehir Müzesi açılmasından mutluluk duydum, Sivas adına mutluluk duydum çünkü Sivas'ın kültürünü, örfünü, adetini anlatan çok güzel bir müze oldu. Bu müze içeresinde kendi adıma da çok mutlu oldum İsmail için bir köşenin olması, İsmail'in anısının yaşayacak olması, İsmail'in de Sivas'ın bir değeri olarak insanlığa tanıtılacağı, hatırlatacağı belki de gördüklerinde dua edecekleri bir alan oldu. Başta sayın valimiz, valilik personelimiz ve tüm çalışanlarına herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu
Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu
Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu
Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu

İhlas Haber Ajansı, Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Valilik binası, şehir müzesi oldu - Son Dakika


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