Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor - Son Dakika
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Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor

19.06.2022 10:38
Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor

Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor Van'ın İpekyolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor.

Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor

VAN - Van'ın İpekyolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor.

Tamamen doğal sit alanı ilan edilen tarihi Van Kalesi ve çevresi İHA tarafından dron ile görüntülendi. Urartu Kralı 1. Sardur'un M.Ö. 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısına inşa ettirdiği ve Urartuların 250 yıllık hakimiyetinin izlerini taşıyan Van Kalesi, görkemli yapısı ve günümüze ulaşan tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaya üzerinde kurulan Van Kalesi'nde bulunan yazıtlar, kaya mezarları, tapınaklar, surlar, camiler ve kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor. Gelen turistler görkemli kaleyi gezerken, kalenin gökyüzünden çekilen görüntüleri Çin Seddi'ni aratmıyor.

İHA tarafından dron ile görüntülenen kale ve kaleden ovaya kadar uzanan surlar Çin Seddi'ni andırırken kale ve Van gölünün ahengi görenleri hayran bırakıyor.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor - Son Dakika

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