Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak - Son Dakika

Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak
17.11.2020 09:33
Yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi için ihya çalışması başlatılacağı bildirildi.
Yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi için ihya çalışması başlatılacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalanacağını duyurdu.
Protokol, Vaniköy Camisi bahçesinde bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve taraflar arasında imzalanacak.
Son Dakika Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu