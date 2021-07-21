Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Amasra bayramda tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 60 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayramda yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu, yeşilin her tonu ve mavi sularıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar, bayramın ikinci gününde de tamamen doldu.

Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan ilçede hafta sonları bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

İlçede bulunan 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu bildiren Çakır, şöyle konuştu:

"Özellikle Ankara'dan yoğun ziyaretçi ağırlıyoruz. 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısı 60 bini aştı, nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor. İlçemizde ciddi kalabalık yaşıyoruz. Çok sayıda ziyaretçinin konaklama talebini karşılayamadık. İlçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar, ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri, ilçe girişindeki mahalle ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir."

Öte yandan, Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.