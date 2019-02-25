Tarihi ve Kültürü 10 Metrekarelik Dükkanında Yaşatıyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hasan Erdem, yaşadığı ilçede kullanılan eski eşyaların gelecek nesiller tarafından da görülmesi için başladığı antika toplama merakı sayesinde 40 yılda binden fazla eski eşya biriktirdi.

ZAFER GÖDER - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hasan Erdem, yaşadığı ilçede kullanılan eski eşyaların gelecek nesiller tarafından da görülmesi için başladığı antika toplama merakı sayesinde 40 yılda binden fazla eski eşya biriktirdi.



Kıbrıscık ilçesinde yaşayan Erdem, ilçede bulunan devlet kurumlarında şoförlük yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde gördüğü eski eşyaları toplamaya başladı.



Yaklaşık 40 yıl boyunca eski eşyaları biriktiren Erdem, emekli olduğu 2006 yılında topladığı antikaları sergilemek istedi.



Erdem'e Kıbrıscık Belediyesi tarafından ilçede bulunan Parkı'nın hemen yanında bir dükkan verildi.



Erdem, yaklaşık yarım asırdır topladığı ve sayısını kendisinin bile bilmediği eski eşyaları kendisine verilen bu dükkana yerleştirerek hem ilçe halkı hem de dışarıdan gelen vatandaşların beğenisine sundu.



Topladığı eşyalar arasında, Kıbrıscık ilçesinin yöresel giyim eşyaları, mutfak, marangoz, tarım aletleri ile bölgede kullanılan birbirinden farklı yüzlerce eşya bulunan Erdem, halen eşya toplamaya devam ediyor.



Erdem, yaz kış demeden haftanın her günü açtığı bu dükkanda bulunan eski eşyalara gözü gibi bakıyor.



Hasan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin orta okul mezunu olduğunu ve kamyoncuların yanından muavin olarak öğrendiği şoförlük sayesinde ilçede bulunan devlet kurumlarında 27 yıl şoförlük yaptığını ifade etti.



Eski eşya biriktirme tutkusunun şoförlüğe ilk başladığı yıllarda gittiği köylerde gördüğü eşyaları toplayarak başladığını anlatan Erdem, "Çalıştığım yıllarda tarihi ve kültürü yaşatma tutkusu bende vardı. Çevre köylerden, ilçe merkezinden topladığım tarihi eserleri evimde biriktirirdim. Emekli olduktan sonra da burada sergiliyorum." dedi.



Erdem, ilçede yaşayan insanlarla dışarıdan ilçeye gezmeye gelen vatandaşları hazırladığı sergisine davet ettiğini ifade ederek, "Bunları toplamaya 40 yıl önce başladım. İlk başlarda çok az malzeme vardı. Ama şimdi dükkana sığmıyor. İlk önce topladığım şeyleri evde biriktirdim. Daha sonra bu dükkana taşıdım. Burada kaç parça olduğunu bilmiyorum. Tahminin binin üzerinde malzeme var." diye konuştu.



Tamamen ilçede kullanılan eski eşyalardan oluşan sergisinde bulunan malzemeler hakkında da bilgi veren Erdem, "Bu sergide, Kıbrıscık ve çevre köylerinde ne kullanıldıysa var. Tarım aletleri, müzik aletleri, el sanatları ürünleri, marangoz aletleri, gece aydınlatmada kullanılan gaz lambaları, lüküsler, lambalar, mutfak eşyaları, kaşıklar, çatallar, süt makineleri, su testileri, hayvanlarda takı olarak kullandığımız çanlar, giyim malzemeleri, Kıbrıscık ile ilgili kitaplar var. Daha aklıma gelemeyecek bir sürü malzeme var. " dedi.



"Bunlar artık çöplere atılıyor. Kültürümüzün kaybolmaması için bunların topladım ben." diyen Erdem, insanların tarih ve kültürüne sahip çıkması için bunların kaybolmaması gerektiğini de belirtti.



Erdem, insanlara evlerindeki eski eşyalarını çöpe atmaması tavsiyesinde de bulunarak atmasınlar. "Eşyalarını hurdacıya satmasınlar. Getirsinler burada sergileyelim. Çoluğumuz çocuğumuz tarihimizi yaşasınlar. Çocuklar geliyor buraya 'amca bu ne', 'dede bu ne' diye soruyorlar. Ben de dilim döndüğünce bunları çocuklara anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşlarımız ellerindeki malzemeleri çöpe atmasınlar. 3-5 kuruş para da verebilirim. Buraya hediye olarak da bırakabilirler. Tarihimizi kültürümüzü yaşatmak için bana verebilirler." ifadesini kullandı.



Birçok insanın evindeki eski eşyalarını hurdacılara çok küçük ücretlere satmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Erdem, şunları söyledi:



"Hurdacıya verilen malzemeler boşa gidiyor. İnsanlar eşyalarını hurdacıya vermek yerine buraya getirirse kültürümüz yaşamış olur.Tarihimizin ve kültürümüzün kaybolmaması için insanların malzemelerini hurdacıya vermemesini ve çöpe atmamasını istiyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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