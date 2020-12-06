Tarihi ve turistik bölgelerinde sessizlik (1) - Son Dakika

Tarihi ve turistik bölgelerinde sessizlik (1)
06.12.2020 15:18
Zeytinburnu, Yenikapı,Eminönü, Bozdoğan Kemeri,Karaköy,Tophane, Dolmabahçe, Beşiktaş, Rumeli hisarı gibi İstanbul'un simge yerlerinden görüntüler İSTANBUL - Tarihi ve turistik bölgelerinde sessizlik -1-
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