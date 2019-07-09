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Tarihi Vezir Hanı'nda korkutan yangın

1 saat önce

Kayseri'de bulunan Tarihi Vezir Hanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi Vezir Hanı'nda korkutan yangın, System.String[]
Kayseri'de bulunan Tarihi Vezir Hanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kapalı Çarşı içerisindeki Vezir Hanı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Esnafın haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meraklı kalabalığın arasında yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay yerine gelerek bilgi alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "İskeleler aşırı derecede yanmış durumda. Buna bağlı olarak da taş dokuda kısmi islenme ve ıslanmadan dolayı bir sıkıntımız söz konusu. Yangın çıkış sebebi ile ilgili araştırma yapılıyor. Başta şöyle bir olay var, burada esnafımız harici herhangi bir girişin olmadığını beyan ediyor. Onun haricinde de diğer tarafta restorasyon çalışması için ekipler var. Bundan sonraki kısmı da komisyon araştırmasıyla ortaya çıkacak" ifadelerinde bulundu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa
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