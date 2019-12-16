Tarihi "Yalı Evleri"ne yoğun ziyaretçi ilgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi 'Yalı Evleri'ne yoğun ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Tarihi "Yalı Evleri"ne yoğun ziyaretçi ilgisi

6 saat önce

Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri arasında yer alan Gölcük'teki Değirmendere Yalı Evleri, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekim merkezi haline dönüştü.

Tarihi

Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri arasında yer alan Gölcük'teki Değirmendere Yalı Evleri, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekim merkezi haline dönüştü.

Gölcük Belediyesi tarafından Tarih Koridoru Projesi kapsamında restore edilen Değirmendere Yalı Evleri, yerli ve yabancı mimari gezi tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından alınan onayın ardından aslına uygun olarak restore edilen 12 bina ve cami, eski görüntüsünden kurtarılarak, sosyal yaşam alanı haline getirildi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, restore edilen binaların, restoran, kafe, butik otel, sanat galerisi, seramik atölyesi gibi sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Sezer, restore çalışmaları sırasında tarihi dokunun yeniden canlandırılmasına önem verdiklerine dikkat çekerek, "Yalı evleri, Değirmendere sahilinin hemen yanı başında yer alıyor. Otelde kaldığınız zaman denizi seyretme imkanınız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kente değer katan yalı evlerinin adeta ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

"Tarihi Yalı Evleri, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerini oluşturuyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. 19 yataklı bir otelimiz, restoranımız, kafeteryamız, kütüphane ve sergi salonumuz var. Burası günlük hayatta vatandaşların yoğun bir şekilde kullandıkları seçkin bir mekan haline geldi ve Gölcük'e değer kattı."

Değirmendere, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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