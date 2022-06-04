TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU - Son Dakika
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TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU

04.06.2022 05:11
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan vatandaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi.

Bayraklı ilçesinde, 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürülerek yıkım gerçekleşti. Aynı gün yalıda düğün yapacakları öğrenilen vatandaşlar düğün yapılan alanda iş makineleriyle karşılaştı. Yıkım nedeniyle düğün iptal olurken, polis oluşabilecek bir gerginlik nedeniyle çok sayıda ekip sevk etti. Öte yandan yıkım sırasında vatandaşların yıkımı cep telefonlarıyla görüntülerken, yıkıma tepki gösterdiler. Polis ekipleri eşliğinde yıkım tamamlandı.

TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ YALIDAKİ DÜĞÜN, YIKIM NEDENİYLE İPTAL OLDU - Son Dakika

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