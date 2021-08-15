Üye Girişi
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika

Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor

15.08.2021 11:04
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor, System.String[]

Nevşehir'de, 7 yıl önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, arkeologlarca bir süre önce keşfedilen at ahırı, Doğa Tarihi Müzesi olarak düzenlenecek.

Nevşehir'de, 7 yıl önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, arkeologlarca bir süre önce keşfedilen at ahırı, Doğa Tarihi Müzesi olarak düzenlenecek.

2014 yılından beri titizlikle sürdürülen temizleme ve restorasyon çalışmasının ardından geçen yıl temmuz ayında bir kısmı ziyarete açılan Kayaşehir'de çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri ve çok sayıda kaya odanın bulunduğu alan, yeni keşiflerle Kapadokya'nın önemli tur güzergahlarından biri olmaya hazırlanıyor.

"Kayaşehir, bölgeye yeni bir soluk oldu"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AA muhabirine, Kayaşehir'in dünya turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Alanın, Kapadokya bölgesine gelen turistleri kısa sürede cezbeden farklı bir rota oluşturduğunu anlatan Savran, hayata geçirecekleri projelerle de ziyaretçilerin tercih noktası haline gelebileceğini belirtti.

Savran, engelsiz turizm kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Kayaşehir, bize yeni bir soluk oldu. Burayı, Kapadokya turizmine il merkezinin de katılması açısından çok önemsiyoruz. Tarihi alanın tur programlarına alınması hususunda birçok tur şirketi ile temaslarımız var. Kayaşehir, hayata geçireceğimiz projeler sayesinde içine girildiğinde büyüleyici bir ortam haline gelecek. Alanda, engelsiz turizm projemiz var. Engelli ziyaretçilerimiz belirli mesafeye kadar kendileri gelecek. Onlara, çeşitli teknolojilerle bazı alanların içinde dolaşma hissini yaşatacağız."

"Buraya gelenler yer altı şehrini de tamamen hissedebilecek"

Alanda yürütülen çalışmalardan sorumlu arkeolog Semih İstanbulluoğlu da yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşimde yeni tünel ve yaşam alanlarının ortaya çıkarılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Alanı ziyaret edenlerin tarihi bir yolculuğa çıktığına dikkati çeken İstanbulluoğlu, gezi güzergahının, tünellerden geçilerek yerin metrelerce altında oluşturulmakta olan müze ile daha keyifli bir hale geleceğini vurguladı.

İstanbulluoğlu, turizme açılan alanların 1500 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kayaşehir'in gezi rotalarını daha da uzatıp yeni birimler ekliyoruz. Nevşehir Valiliği öncülüğünde Kapadokya bölgesinde ve Türkiye genelindeki kazılarda çıkan kayaç, cevher, fosil gibi jeolojik malzemelerin sergilenmesi için bir at ahırını Doğa Tarihi Müzesi olarak değerlendiriyoruz. Işıklandırma çalışmaları bitti, çok kısa sürede ziyarete açacağız. Kaya oyma yamaç yerleşimi yeni eklenti ve düzenlemelerle aynı zamanda bir yer altı şehri olarak tezahür edecek. Buraya gelenler yer altı şehrini de tamamen algılayıp hissedebilecek."

Kayaşehir'de arkeolojik tespit çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden İstanbulluoğlu, alandaki bilinen tarihi serüveni milattan önceki dönemlere çekecek durumların da ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor

Kapadokya, Kayaşehir, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı 11:23 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik 11:01 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 10:32 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz 09:57 Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı 09:19 Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar 08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı 00:01 Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı

Son Dakika Haberleri
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır noktasındaki birliklere seslendi :Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi         
11:42
Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu         
11:18
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını sokak ortasında bacağından vurdu İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını sokak ortasında bacağından vurdu         
10:58
Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi         
10:35
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var         
10:25
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş         
09:01
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 11:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement