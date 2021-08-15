Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika

Nevşehir'de, 7 yıl önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, arkeologlarca bir süre önce keşfedilen at ahırı, Doğa Tarihi Müzesi olarak düzenlenecek.

2014 yılından beri titizlikle sürdürülen temizleme ve restorasyon çalışmasının ardından geçen yıl temmuz ayında bir kısmı ziyarete açılan Kayaşehir'de çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri ve çok sayıda kaya odanın bulunduğu alan, yeni keşiflerle Kapadokya'nın önemli tur güzergahlarından biri olmaya hazırlanıyor.

"Kayaşehir, bölgeye yeni bir soluk oldu"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AA muhabirine, Kayaşehir'in dünya turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Alanın, Kapadokya bölgesine gelen turistleri kısa sürede cezbeden farklı bir rota oluşturduğunu anlatan Savran, hayata geçirecekleri projelerle de ziyaretçilerin tercih noktası haline gelebileceğini belirtti.

Savran, engelsiz turizm kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Kayaşehir, bize yeni bir soluk oldu. Burayı, Kapadokya turizmine il merkezinin de katılması açısından çok önemsiyoruz. Tarihi alanın tur programlarına alınması hususunda birçok tur şirketi ile temaslarımız var. Kayaşehir, hayata geçireceğimiz projeler sayesinde içine girildiğinde büyüleyici bir ortam haline gelecek. Alanda, engelsiz turizm projemiz var. Engelli ziyaretçilerimiz belirli mesafeye kadar kendileri gelecek. Onlara, çeşitli teknolojilerle bazı alanların içinde dolaşma hissini yaşatacağız."

"Buraya gelenler yer altı şehrini de tamamen hissedebilecek"

Alanda yürütülen çalışmalardan sorumlu arkeolog Semih İstanbulluoğlu da yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşimde yeni tünel ve yaşam alanlarının ortaya çıkarılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Alanı ziyaret edenlerin tarihi bir yolculuğa çıktığına dikkati çeken İstanbulluoğlu, gezi güzergahının, tünellerden geçilerek yerin metrelerce altında oluşturulmakta olan müze ile daha keyifli bir hale geleceğini vurguladı.

İstanbulluoğlu, turizme açılan alanların 1500 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kayaşehir'in gezi rotalarını daha da uzatıp yeni birimler ekliyoruz. Nevşehir Valiliği öncülüğünde Kapadokya bölgesinde ve Türkiye genelindeki kazılarda çıkan kayaç, cevher, fosil gibi jeolojik malzemelerin sergilenmesi için bir at ahırını Doğa Tarihi Müzesi olarak değerlendiriyoruz. Işıklandırma çalışmaları bitti, çok kısa sürede ziyarete açacağız. Kaya oyma yamaç yerleşimi yeni eklenti ve düzenlemelerle aynı zamanda bir yer altı şehri olarak tezahür edecek. Buraya gelenler yer altı şehrini de tamamen algılayıp hissedebilecek."

Kayaşehir'de arkeolojik tespit çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden İstanbulluoğlu, alandaki bilinen tarihi serüveni milattan önceki dönemlere çekecek durumların da ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.