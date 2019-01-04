Son Dakika Haberleri: Tarihi Yapı Böyle Yıkıldı

Tarihi Yapı Böyle Yıkıldı

2 saat önce

Tarihi yapı böyle yıkıldıZONGULDAK - Zonguldak'ta yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan tarihi yapı konumundaki 2 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Tarihi yapı böyle yıkıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan tarihi yapı konumundaki 2 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Tulumba Sokak'ta koruma altında bulunan 2 katlı binanın duvarları rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Duvarların sallandığını gören vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Zonguldak Belediyesi ekipleri çevredeki binalara tehlike arz eden binayı Koruma Kurulu'nun denetimi ve gözetiminde yıktı.
Yıkım esnasında Zabıta ve Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Zonguldak, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Yaşındaki Kızını Rehin Alan Baba Gözaltına Alındı Dini Nikahlı Eşine Kızıp 2 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı

Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:34:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Yapı Böyle Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]