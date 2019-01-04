Tarihi Yapı Böyle Yıkıldı
2 saat önce
Tarihi yapı böyle yıkıldıZONGULDAK - Zonguldak'ta yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan tarihi yapı konumundaki 2 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Tarihi yapı böyle yıkıldı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta yıkılmaya yüz tutan ve güvenlik açısından tehdit oluşturan tarihi yapı konumundaki 2 katlı bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Tulumba Sokak'ta koruma altında bulunan 2 katlı binanın duvarları rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Duvarların sallandığını gören vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Zabıta Müdürlüğü
ve Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Zonguldak Belediyesi ekipleri çevredeki binalara tehlike arz eden binayı Koruma Kurulu'nun denetimi ve gözetiminde yıktı.
Yıkım esnasında Zabıta ve Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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