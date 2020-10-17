Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak - Son Dakika

Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak

17.10.2020 12:44

Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak Milli oyunların sergilendiği kahvehane restore edilecek Tarihe tanıklık etmiş binalar kente kazandırılmaya devam ediyor Başkan Zolan;

Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak

Milli oyunların sergilendiği kahvehane restore edilecek

Tarihe tanıklık etmiş binalar kente kazandırılmaya devam ediyor

Başkan Zolan; "Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz"

DENİZLİ - Denizli'nin tarihine tanıklık etmiş binaları yeniden kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi kentte eşine az rastlanan bir yapıyı daha restore edecek. Bir zamanlar Karagöz-Hacivat, hokkabaz, ortaoyunu gibi oyunların sergilendiği Şirinköy Kahvehanesi Büyükşehir Belediyesi ile yeniden hayat bulacak.

Restore ettiği tarihi binalarla kentin değerlerine sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte eşine az rastlanır bir binaya daha sahip çıkacak. Bu kapsamda 1951 yılında Şirinköy Muhtarı Kamil Altınbaş, Aza Bayram Balkanay ve Aza Mehmet Ali Yılmaz önderliğinde köy sakinleri tarafından yaptırılan Şirinköy Kahvehanesi Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Bahçesinde havuz olma özelliğiyle işlev olarak İstanbul'da bulunan büyük kahvehanelere benzeyen tarihi yapının güney cephesinde tiyatro oyunlarının sergilendiği yüksek bir sahne olduğu ancak günümüzde kaldırıldığı belirlendi. Tarihi yapının geçmişte Karagöz-Hacivat, hokkabaz ve ortaoyunu gibi milli oyunların sergilendiği yer olması bakımından son derece önemli olduğu kaydedildi.

Orijinal dokusuna uygun olarak korunabildi

Denizli'de eski kahvehanelerin genelde köylerin merkezi noktalarına yapıldığı ve vatandaşların sosyalleştiği mekanlar olduğu belirtilirken, Şirinköy Kahvehanesinin birçok noktası değişmiş olsa da orijinal dokusuna uygun olarak korunabildiği, plan açısından ise özgün kalabilmiş bir yapı olduğu belirtildi. Ayrıca yörenin tarihsel ve kültürel yaşamının özgün sayılabilecek sosyal bir yapı olarak nitelendirilen kahvehanenin sanat tarihi açısından da önem arz ettiği ifade edildi.

"Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar Denizli'nin geçmişine tanıklık eden çok sayıda tarihi değeri yok olmaktan kurtardıklarını söyledi. Denizli merkezin yanında ilçelerdeki tarihi yapıları da restore ederek kente kazandırdıklarını belirten Başkan Zolan, "Eşine az rastlanır özelliklere sahip Şirinköy Kahvehanesini de gelecek kuşaklara aktaracağız. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Görevde olduğumuz sürece onlarca tarihi değerimizi nasıl koruyup gelecek nesillerimize aktardıysak Şirinköy Kahvehanemize de sahip çıkacağız inşallah" dedi.

Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak
Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak
Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak
Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi yapı Büyükşehir ile hayat bulacak - Son Dakika

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