Son Dakika Haberleri: Tarihi Yapı Restore Edilip, Sergi Alanına Dönüştürülecek

Tarihi Yapı Restore Edilip, Sergi Alanına Dönüştürülecek

37 dakika önce

BODRUM'da 6 yıl önce defineciler tarafından talan edilen, 2 yıl önce de Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında meydana gelen depremde hasar gören Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu sanılan tarihi yapının, restore edilerek, sergi alanına dönüştürüleceği belirtildi.

Tarihi Yapı Restore Edilip, Sergi Alanına Dönüştürülecek, System.String[]
BODRUM'da 6 yıl önce defineciler tarafından talan edilen, 2 yıl önce de  Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında meydana gelen depremde hasar gören Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu sanılan tarihi yapının, restore edilerek, sergi alanına dönüştürüleceği belirtildi.

Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde, daha önce hamam, kilise ve konut gibi çeşitli amaçlarla kullanıldığı sanılan tarihi yapının, restore edilerek turizme kazandırılması için Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi ile Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu harekete geçti. Bodrum Belediyesi'ne ait arazideki Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu sanılan yığma taş yapının restorasyonuna Muğla Valiliği Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı'ndan hibe olarak aktarılacak paranın gelmesiyle başlanacak. 

Daha önce defineciler tarafından içinde 7 metrelik çukur açılan ve 2 yıl önce de Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında meydana gelen depremde bir bölümü hasar gören tarihi yapının restore edildikten sonra sergi alanı olarak hizmet vereceği belirtildi.

Farklı figürlerin yer aldığı mozaiklerin de bulunduğu, 24 saat süreyle kameralarla izlenen, çevre temizliği Belediye ekipleri tarafından yapılan tarihi yapının restorasyon sonrası bölgeye çok sayıda turist çekmesinin beklendiği kaydedildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:59 Kaynak: DHA

Kos Adası, Yunanistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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