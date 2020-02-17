Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki - Son Dakika Dünya

Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki

7 saat önce

Myanmar'da ülkenin en kutsal yapılarından birinde cinsel ilişkiye girerek bunu internet sitelerinde yayınlayan İtalyan çifte tepkiler büyüyor.

Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki, System.String[]

Myanmar'da ülkenin en kutsal yapılarından birinde cinsel ilişkiye girerek bunu internet sitelerinde yayınlayan İtalyan çifte tepkiler büyüyor.


Myanmar'ın tarihi Bagan kentindeki sit alanında çekilerek porno içerikli internet sitelerinde yayınlanan 12 dakikalık videoda iki kişi, kendilerini 23 yaşında İtalyan bir çift olarak tanıtıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Myanmar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak
BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli

Son Dakika Haberleri
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:38:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]