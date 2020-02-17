Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki

Myanmar'da ülkenin en kutsal yapılarından birinde cinsel ilişkiye girerek bunu internet sitelerinde yayınlayan İtalyan çifte tepkiler büyüyor.



Myanmar'ın tarihi Bagan kentindeki sit alanında çekilerek porno içerikli internet sitelerinde yayınlanan 12 dakikalık videoda iki kişi, kendilerini 23 yaşında İtalyan bir çift olarak tanıtıyor.