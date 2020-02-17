Son Dakika › Dünya › Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki - Son Dakika Dünya
Tarihi yapıda cinsel içerikli video çeken İtalyan çifte tepki
7 saat önce
Myanmar'da ülkenin en kutsal yapılarından birinde cinsel ilişkiye girerek bunu internet sitelerinde yayınlayan İtalyan çifte tepkiler büyüyor.
Myanmar'da ülkenin en kutsal yapılarından birinde cinsel ilişkiye girerek bunu internet sitelerinde yayınlayan İtalyan çifte tepkiler büyüyor.
Myanmar'ın tarihi Bagan kentindeki sit alanında çekilerek porno içerikli internet sitelerinde yayınlanan 12 dakikalık videoda iki kişi, kendilerini 23 yaşında İtalyan bir çift olarak tanıtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:49
Son Dakika Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli