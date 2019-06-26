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Tarihi yapılar hayat buluyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, tarihi mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla eski Bursa'yı ortaya çıkarıyor.

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Osmangazi Belediyesi, tarihi mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla eski Bursa'yı ortaya çıkarıyor. Tayakadın Mahallesi'nde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi evlerin inşaatında son aşamaya gelindi.

Şehrin merkezinde mülkiyeti Ticaret Borsası'na ait 16. ve 19. yüzyıllardan kalma 3 sivil mimari örneği yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Toplam 678 metrekare inşaat alanına sahip olan üç binadan ilki ahşap karkas yapıda inşa edildi. Zemin artı 2 kattan oluşan ilk binanın içerisinde sergi salonları ile yönetim odası bulunuyor. Yine ahşap karkas yapıda olan ikinci bina, zemin artı 2 kat olarak inşa edilirken, binada okuma salonları ve yönetim birimleri yer alıyor. Zemin katı moloz taş duvar, üst katı ise ahşap karkas olan üçüncü bina ise zemin art 1 kat olarak inşa edilirken, binada toplantı salonu yer alıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan Tarihi Bursa Evleri'nin çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Tarihi şehir Bursa'da gerçekleştirilen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile 'Eski Şehri' ortaya çıkardıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarımız farklı noktalarda devam ediyor. Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası'na ait olan sivil mimarlık örneği yapıları yeniden ayağa kaldırdık. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının bu binaları hizmete açacağız. Şehir merkezinde tarihi dokuyu canlandıran, kültür ve tarihin başkenti olarak Bursa'nın zenginliğini ortaya koyan tarihi yapılarımız hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
Bursa, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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