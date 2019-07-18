Tarihi yapılar restore ediliyor

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesindeki tarihi yapıların restore edildiğini bildirdi.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarihi ve kültürel yapılarının yoğunlukta olduğu Yayla Mahallesi'nde, son dönemlerde önemli ölçüde yapılan restore çalışmaları ile birlikte birçok tarihi binanın turizme kazandırıldığını belirtti.
Yayla Mahallesinde Kültür ve Sanat Evi (Türk Ocağı Binası), Vali Faik Üstün
İlkokulu, Defterdar Evi, Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi
Kültür Evi, Dodoğlu Konağı gibi bir çok tarihi binalara bir yenisini daha ekleneceğini ifade eden Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Kırklareli Valiliği tarafından Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Yayla Caddesi 728 ada, 23 parselde bulunan tarihi yapı satın alınarak yapılacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları ile tarih bir kez daha canlanacak.
Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak, Edirne
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylatılan tarihi binada çalışmalar en kısa sürede başlatılacak."