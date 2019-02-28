Tarihi Yapılarda Kış Güzelliği

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1 saat önce
- Ahlat Selçuklu Mezarlığı Emir Bayındır Kümbeti Çifte Kümbetler Vatandaşlardan Fatih Gökalp ile RöportajDoğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
- Ahlat Selçuklu Mezarlığı
Emir Bayındır Kümbeti
Çifte Kümbetler
Vatandaşlardan Fatih Gökalp ile Röportaj
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:35 Kaynak: AA
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