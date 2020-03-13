Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri - Son Dakika
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Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri

6 saat önce

-Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri -Tarihi Hazreti Süleyman Camisi'nin ekipler tarafından dezenfeke çalışması -Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Mustafa Korkutan'nın konuşması Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan...

-Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri

-Tarihi Hazreti Süleyman Camisi'nin ekipler tarafından dezenfeke çalışması

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Mustafa Korkutan'nın konuşması Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Mustafa Korkutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları dezenfekte çalışmalarını ekip sayısını artırarak hızlandırdıklarını söyledi.

Havalimanı, okul, cami, otogar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, okul servislerinin de bulunduğu birçok alanda dezenfeksiyon çalışmasını 250 personelle yürüttüklerini ifade eden Korkutan, ayrıca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği başta Ulu Cami ve Hazreti Süleyman Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi ve kültürel yapıyı da dezenfekte ettiklerini belirtti.

"Bu yerlere özellikle çok önem veriyoruz. Buralara insanların yoğun ilgisi var. Her gün yaptığımız çalışmalarla riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Her alan bizim için önemli fakat insanların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda dezenfeksiyon işlemine daha erken başladık. Halkımızın toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda çalışma sürecek." diyen Korkutan, vatandaşlara düşen görevin de kişisel hijyene önem göstermeleri olduğunu kaydetti.

Tarihi yapılarda koronavirüs tedbiri

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:41 Kaynak: AA
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