Tarihi yapılarıyla ünlü Sille'de kış güzelliği - Son Dakika
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Tarihi yapılarıyla ünlü Sille'de kış güzelliği

11 dakika önce

Konya'da kar yağışının ardından tarihi yapıların beyazla bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Tarihi yapılarıyla ünlü Sille'de kış güzelliği, System.String[]

Konya'da kar yağışının ardından tarihi yapıların beyazla bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Tarihi kaynaklarda erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçen ve 5 bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, yüzlerce tarihi eseriyle de açık hava müzesini andıran Sille Mahallesi, kar yağışının ardından kış güzelliğini gözler önüne serdi.

Sille, Aya Elena Kilisesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Gerek yazın gerekse kışın vatandaşların uğrak yeri olan tarihi mekan, bir anlamda Konyalıların da nefes aldığı bir yer oldu.

Kentte, zaman zaman hava sıcaklığının eksiye düşmesinin ardından güneşin çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar tarihi semte akın etti. Kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki mahalleye gelenler, kartopu oynayarak stres attı. Özellikle çocuklar, her zaman olduğu gibi karın keyfini fazlasıyla yaşayanlar oldu.

Ailesiyle tarihi semte gezmeye gelen Mehmet Ali Dağcı, Sille'de olmaktan büyük keyif aldığını belirterek, karın bereket olduğunu ve insanlara huzur verdiğini söyledi.

Kent merkezine kar yağmamasına rağmen burada yağan karın kendilerini memnun ettiğini dile getiren Dağcı, "Konyamızın tarihi mahallelerinden biri olan Sille, özellikle bu kış aylarında kar yağdığında çok daha güzel oluyor. Kar yağınca ailece gelip dinlenip eğlenmek için ayrı bir ortam oluşuyor. Bize bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

"Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel"

Sille'de esnaf olan Mustafa Aksoy ise tarihi semtin, Konya kent merkezine göre daha yüksek olduğu için kar yağışını daha fazla aldığını anlatarak, şehir dışından gelen gerek yerli gerekse yabancı turistlerin buraya hayran kaldığını aktardı.

Sille'nin Konya şehriyle özdeşleştiğine vurgu yapan Aksoy, "Kar yağdığında insanlar buraya geliyor. Daha çok hareket oluyor. Bizim işlerimiz de buna göre artıyor." diye konuştu.

Ali Özgür de kent merkezinde kar olmaması nedeniyle Sille semtine geldiklerini belirterek, "Burası Konya'da gezilebilecek en güzel yerlerden. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Şehir merkezine yakın olduğu için burayı tercih ettik. Çocuklarımızla eğlendik. Herkesin gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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